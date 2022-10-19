وزير الشؤون الأوروبية التشيكي: أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر وتمس كل المواطنين الأوروبيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 13:46

وزير الشؤون الأوروبية التشيكي: أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر وتمس كل المواطنين الأوروبيين

منذ 1 ساعة 19 October، 2022
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