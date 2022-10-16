المفتي قبلان: الترسيم أكبر انتصار بلا حرب

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أن “الترسيم أكبر انتصار بلا حرب، وهو نتيجة قوة وطنية كبيرة وعلى رأسها التهديد غير المسبوق للمقاومة بنسف كل منصات النفط والغاز الإسرائيلي إن تجاوز حقوق لبنان”، لافتاً إلى أنه “عار أن نقول بالعربية ما تريده تل أبيب بالعبرية، واليوم تل أبيب اختصرت ما حصل بقولها: تل أبيب تعيش مأساة التحولات الكبيرة، وإسرائيل تشتري الأمن بالمال، والتهديد بالإذعان، وما حصل نتيجة لقوة لبنان ومقاومته”.

وقال “للتاريخ أقول لبنان البلد الوحيد الذي هزم “إسرائيل، وهو البلد الوحيد الذي أذعنت له تل أبيب وأقرت بحقوقه النفطية، أعني لبنان المقاومة لا لبنان 17 أيار، والبلد شراكة ومصالح وطنية، وكسر هيمنة تل أبيب بالمفاوضات غير المباشرة أكبر انتصار، والتطبيع الوحيد تم زمن 17 أيار، وزمن 17 أيار انتهى، ولبنان النفطي تاريخ جديد وفصل جديد بميزان المنطقة، ومن يعيش عقدة الهزائم لا يعرف طعم الإنتصارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية