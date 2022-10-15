السيد أمين السيد: لبنان بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد أن “لبنان بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية دون أن يحتاج إلى خوض حرب لتحقيق ذلك”.

كلام السيد أمين السيد جاء خلال احتفال نظمه الحزب في حسينية الإمام الحسن(ع) في بلدة العين في البقاع الشمالي، لمناسبة ولادة الرسول محمد بن عبد الله(ص) واسبوع الوحدة الاسلامية.

وقال السيد أمين السيد “هناك جيل لم يستطع فقط أن يعطل قوة المستكبرين وحروبهم ضدنا، وإنما هزمهم وهزم مشاريعهم وأصبح قادرا على تحقيق انتصارات دون حروب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام