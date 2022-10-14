المساعدات الاوروبية للنازحين السوريين في لبنان.. خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاعاً للرأي حول اعلان الاتحاد الاوروبي زيادة مساعداته للنازحين السوريين في لبنان. واتت النتائج كالتالي:

زيادة المساعدات الاوروبية للنازحين السوريين في لبنان:

للتشجيع على عدم العودة (94%)

من منطلق انساني (6%)

عدد المشاركين: 2200

منذ اسبوع زار المفوض الاوروبي لشؤون الجوار لبنان والتقى المسؤولين واعلن زيادة المساعدات للنازحين. تعتقد الغالبية الساحقة من المستطلعين ان قرار زيادة هذه المساعدات لا يشجع على عودة اللاجئين الى بردهم بل على زيادة قناعتهم بالبقاء في لبنان ، وانها تاتي ضمن اطار تنفيذ هذه السياسة الغربية وليست لأسباب انسانية بحتة.