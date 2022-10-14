المفتي قبلان : لا سياسة إنقاذية من دون تسوية وطنية لرئيس جمهورية قوي

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة أن “البلد اليوم مكشوف، والناس في أسوأ حالاتها، والمصالح الأساسية للبلد مهددة والأسواق مصادرة والفوضى بلا قواعد وودائع الناس منهوبة”، أضاف:” ما يجري في الأسواق أشبه بحرب أهلية، والمطلوب إنقاذ البلد والرحمة بالناس، ولا حلول من دون حكومة قوية ولا دولة قوية دون تضامن وطني”.

واعتبر أن “البلد الآن في المنطقة الحمراء، ولا سياسة إنقاذية دون تسوية وطنية لرئيس جمهورية قوي، والمجلس النيابي أكبر الضمانات الوطنية، وعليه مسؤولية إنجاز الخطط الإنقاذية الكبيرة، والترسيم البحري انتصار بلا حرب، وإسرائيل عدو، ودمشق صديق وحليف وشريك، والعلاقات العربية يجب أن تبدأ بمصالح العرب لا بمصالح تل أبيب”.