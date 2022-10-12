مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 12-10-2022

ساعاتٌ حاسمةٌ على الضفةِ اللبنانية حولَ ترسيمِ الحدودِ البحرية، استحالت ثقيلةً على الحكومةِ الصهيونيةِ الموضوعةِ على مساراتٍ الزاميةٍ للتعاملِ مع القضية..

وافقت الحكومةُ العبريةُ المصغرةُ على الورقةِ الاميركيةِ حولَ الحدود، وصادقتها الحكومةُ الموسعةُ بغالبيةِ اعضائها، على ان تُعرضَ على الكنيست للنقاش وليس للتصويت. فيما الصوتُ الاقوى عبرياً بقيَ للاعلامِ الذي تحدثَ عن موافقةٍ متوقعةٍ لانَه لا خيارَ لهم في ظلِّ ثباتِ اللبنانيينَ على معادلاتِهم، فيما بدأَ قادتُهم الامنيون بالتسويقِ للخطوةِ الحكومية، كما فعلَ رئيسا الاركانِ والموسادِ افيف كوخافي وديفد برنيع.

والى حينِ الاقرارِ الرسمي للورقةِ لبنانياً واتمامِ الخطواتِ صهيونياً، فانَ المقاومينَ على جهوزيتِهم حتى التوقيعِ النهائي، عندَها نستطيعُ القولَ اِنَ الامرَ قد تم، كما اشارَ الامينُ العامّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله ، وبعدَها يومٌ آخر..

هي آخرُ ايامِ المعاناةِ الطويلةِ في مسارِ انتزاعِ الحقِّ من الصهيوني، لكنَ المهمةَ لن تنتهيَ عندَ اتمامِ التفاهمِ على الاستخراجِ اللبناني من حقولِه النفطية، بل ستُستتبعُ بما يحفظُ هذهِ الثروةَ وحُسنَ استخدامِها لما فيه مصلحةُ اللبنانيينَ كلِّ اللبنانيين كما اشارَ السيد نصر الله..

انه إنجازٌ كما اسماهُ رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون، الذي اهداهُ لجميعِ اللبنانيين، معتبراً انه سيَنتشلُ لبنانَ من الهاويةِ التي أُسقطَ فيها نتيجةَ طريقةِ الحكم ِلسنوات، والهدر ِالذي شابَ عملَ الإداراتِ العامةِ والمؤسسات. امَّا ما بعدَ الترسيم، فعمليةُ إعادة ِالنازحينَ السوريين، التي ستبدأُ الأسبوعَ المقبلَ على دُفعات، كما أكدَ الرئيسُ عون ..

استحقاقٌ أكدَ انَ لدى اللبنانيينَ الكثيرَ من الخياراتِ لانقاذِ بلدِهم وشعبِهم متى استندوا الى عناصرِ قُوَّتِهم بوجهِ التحديات، واولُ تلكَ العناصرِ وحدةُ الموقف، وثانيها وثالُثها وأحَدَ عشرَ كوكبِها – المعادلةُ الذهبيةُ المتمثلةُ بثلاثيةِ الجيشِ والشعبِ والمقاومة..

في فلسطينَ المحتلةِ معادلاتٌ يَصنعُها ابناءُ مخيمِ شعفاط في الضفةِ الغربيةِ ومعهم كلُّ ابناءِ القدسِ وجنين وكاملِ الضفةِ الغربية، حيثُ يخوضُ الفلسطينيون في شعفاط مواجهاتٍ مع القواتِ الصهيونيةِ التي تحاصرُ المخيمَ منذُ ساعات، غيرَ قادرةٍ على اقتحامِه، في مشهدٍ يخشاهُ قادةُ الاحتلالِ كثيراً ..

المصدر: قناة المنار