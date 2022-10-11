تقرير مصور | الكونغرس الاميركي يدعو لوقف امداد السعودية بالسلاح رداً على تخفيض انتاج النفط

توعدت الولايات المتحدة السعودية بالردّ على قرار خفض انتاج النفط عبر التعليق الفوري لجميع إمدادات الأسلحة لها، وذلك ضمن مشروع قانون سيتقدم به مشرعون أميركيون إلى الكونغرس غداً الثلاثاء.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط على “أوبك بلاس” إلى مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوت عليه الكونغرس سنويا.

واجتاز مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم نوبك والذي يرعاه جراسلي، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.

وطالب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الخميس بخفض المبيعات العسكرية إلى السعودية. وشكك بعض أعضاء مجلس النواب في علاقات واشنطن الأمنية بالرياض، في ظل الغضب الذي يساورهم بسبب وفاة مدنيين جراء العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن فضلا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

ويساور القلق إدارة الرئيس بايدن من أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى زيادة أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سيدافع الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها أو ما يُعرف بـ”أوبك+” قد قررت قبل أيام تقليص انتاجها اليومي من النفط بمعدل مليوني برميل.

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المصدر: المنار