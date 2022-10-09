اعلام العدو: مجموعات هاكر تتمكن من تعطيل مواقع شركة إنيرجي ومسارات الغاز الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 14:34

اعلام العدو: مجموعات هاكر تتمكن من تعطيل مواقع شركة إنيرجي ومسارات الغاز الإسرائيلية

منذ 3 ساعة 9 October، 2022
أخبار موقع المنار

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