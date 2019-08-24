9فوائد لملح البحر

بسبب محتواه الغذائي العالي، فإن ملح البحر له فوائد هامة للصحة والجمال على حد سواء،و يتمّ إنتاجه من عمليات تبخر مياه المحيطات، أو البحيرات المالحة، وعادةً ما يتطلب هذا النوع من الملح معالجةً قليلة، اعتماداً على مصدر المياه، وبالتالي تبقى بعض المعادن والعناصر، ممّا يضيف نكهةً ولوناً له، ويجعله يتواجد بعدّة مستوياتٍ من الخشونة، ويحتوي ملح البحر الناتج عن التبخر على كلوريد الصوديوم بنسبة 77.76 %، وكلوريد المغنيسيوم بنسبة 10.88%، وكبريتات المغنيسيوم بنسبة 4.74%، وكبريتات الكالسيوم بنسبة 3.60%، وكلوريد البوتاسيوم بنسبة 2.46 %، وبروميد المغنيسيوم بنسبة 0.22%، وكربونات الكالسيوم بنسبة 0.34% ، وفيما يلي نظرةعلى فوئد ملح البحر:

1- تعزيز امتصاص المواد الغذائية

يساعد تناول ملح البحر بانتظام الجسم على تعزيز امتصاص المواد والعناصر الغذائية المختلفة من الطعام، خاصة الزنك والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إن عدم حصول الجسم على كفايته من الأملاح يؤثر سلباً على الجهاز الهضمي وقدرته على إنتاج الأحماض اللازمة للهضم.

وعندما ينخفض مستوى الأحماض الهضمية التي يتم إنتاجها عن الحد الطبيعي، فإن هذا قد يؤدي لإصابة الجسم بأمراض عديدة، مثل: حرقة المعدة، ألم المعدة، الإمساك والتقيؤ.

3- منع الجفاف

عند استهلاك كمية كافية من ملح البحر بانتظام، فإن هذا يؤدي إلى تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم، وبالتالي خلق التوازن الضروري بين الصوديوم والبوتاسيوم الهام جداً للجسم.

كل هذا يساعد على تنظيم كمية السوائل في الجسم، ومنع حصول جفاف.

4- أغراض جمالية عديدة

يساعد ملح البحر على تحقيق الأغراض الجمالية التالية:

• تجديد خلايا البشرة وشدها عند استعماله كمقشر خارجي.

• التخلص من السموم وإخراجها من الجسم عبر المسامات عند عمل حمامات تحتوي عليه.

• تدليك فروة الرأس بملح البحر يساعد على تعزيز الدورة الدموية في الرأس وتقوية بصيلات الشعر ومكافحة تساقط الشعر.

• التخفيف من اثار ندوب حب الشباب الظاهرة وتحسين مظهر البشرة لدى المصابين بالتهابات الجلد.

5- لصحة القلب وسكر الدم

يساعد تناول ملح البحر باعتدال على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويخفف من حاجة مريض السكري لجرعات الأنسولين المعتادة، كما يساعد على السيطرة على ضغط الدم وتنظيم نبض القلب.

6- تخفيف ألم الأقدام وتشنج العضلات

تستطيع نقع أقدامك المتعبة في ماء دافئ يحتوي على ملح البحر للتخفيف من ألم الأقدام وتشنجها وتورمها، كما يساعد ملح البحر على تخفيف تراكم المواد السامة في الجسم، وبالتالي تخفيف الإرهاق والتعب ومكافحته بشكل عام.

7- تعزيز صحة العيون

إذا ما قمت بتطبيق القليل من محلول ملحي يحتوي على ملح البحر حول عينيك، فإن هذا سوف يساعدك على التخلص من التعب والإرهاق في منطقة العيون بسرعة، ومساعدة عيونك على الاسترخاء.

8- تحسين صحة الفم والأسنان

بسبب احتواء ملح البحر بشكل طبيعي على مادة الفلورايد، فإن تضمينه في نظامك الغذائي سوف يساعدك على حماية أسنانك من التلف والتسوس.

كما أن الغرغرة بماء يحتوي على ملح البحر مفيد جداً للتعافي من التهابات اللثة ونزيفها.

9- فوائد أخرى

لملح البحر فوائد أخرى كثيرة، مثل:

• تخفيف حدة التهاب المفاصل الروماتويدي: إذ أن عمل حمام يحتوي على ملح البحر يساعد المريض على تخفيف الألم.

• علاج الصدفية: يعتبر ملح البحر مفيداً في علاج الصدفية إذا ما تم استخدامه مع الأدوية الموصوفة من الطبيب.

• علاج الجيوب الأنفية: يساعد المحلول الملحي الذي يحتوي على ملح البحر على التخفيف من الاحتقان وتسييل البلغم.

هل من مخاطر ومحاذير؟

يجب تناول ملح البحر باعتدال، خاصة إذا ما كنت من الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح، أو إذا كنت تعاني من حالة مرضية خاصة! فارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم قد يؤدي لظهور أعراض مزعجة، مثل:

• النفخة والغازات.

• الجفاف.

• الضعف والإرهاق العام.

• رفة وتشنج العضلات.

المصدر: Elaph