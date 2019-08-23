الجمارك تصادر 370 صندوقا من الدخان الاجنبي المهرب على شاطىء البداوي

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه بعد توفر معلومات دقيقة عن حصول عملية تهريب ضخمة في منطقة البداوي وعلى الشاطئ المتاخم لها، وبناء على توجيهات ومتابعة مدير عام الجمارك بدري ضاهر، تم ارسال قوة خاصة من ضابطة طرابلس وبعد اجراء مسح للمنطقة المذكورة ونتيجة للتحريات التي اجريت نجحت هذه القوة في مصادرة كميات هائلة من الدخان الاجنبي المهرب بلغت 370 صندوقا اي ما يوازي 18500 كروز من الدخان وقدرت قيمتها بحولى 300 مليون ليرة لبنانية، جرى اقتيادها الى مركز الضابطة لاجراء اللازم القانوني بحقها بعد مراجعة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام