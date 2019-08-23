الأمن الايراني: احباط مؤامرة جديدة مناهضة للثورة في مدينة مشهد

أعلنت مديرية الأمن في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) عن إحباط مؤامرة جديدة مناهضة للثورة في مدينة مشهد مركز المحافظة. وأفاد بيان لمديرية الأمن بالمحافظة أن “مجموعات مناهضة للثورة وأجهزة استخبارات غربية -عربية ومن خلال دعمها لبعض العناصر المناهضة للجمهورية الإسلامية والايحاء لها بنهج الإطاحة بالدولة، سعت لاستغلال أي فرصة وتيار لإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية”.

واضاف أن “بعض العناصر المأجورة والتابعة للتيارات المناهضة للثورة المقيمة في الخارج، قد استغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العقد الاخير وسعت عبر برمجة وتخطيط ممنهج للتآمر واثارة فوضى جديدة في البلاد”. وتابع البيان “في هذا السياق قام افراد عملاء لاجهزة الاستخبارات الاجنبية وخونة الشعب الايراني الذين يحتوي سجلهم الاسود اغتيال 17 الفا من مواطنينا الاعزاء، بتكليف المعتقلين اخيرا في مشهد بمهمة تخطيط وتنفيذ مؤامرة وفتنة جديدة الا انه تم احباط هذه المؤامرة بجهود القوى الامنية.

واضاف انهم “ومن خلال اثارة مشاعر مختلف شرائح المجتمع خاصة المضحين ومعاقي الحرب وتحريض القوميات والمذاهب ، كانوا يسعون عبر تنظيم تجمعات احتجاجية بتعاون وسائل الاعلام والقنوات الفضائية المناهضة للثورة في الخارج، لتوتير اجواء المجتمع تدريجيا”. واختتم البيان أن “هؤلاء كانت مهمتهم ايضا، على اعتاب انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، الارتباط الممنهج مع المرشحين المنتقدين لحثهم على تشديد مواقفهم الانتقادية من اجل استغلال الاجواء السياسية المفتوحة لخلق الفوضى والنزاعات الداخلية وبالتالي إثارة فتنة جديدة تهدف للمضي الى الامام بالخطوط الموحاة من قبل اعداء الشعب الايراني”.

المصدر: وكالة انباء فارس