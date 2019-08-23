أظهرت صورة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على طاولة للشاي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وكأنه في بيته.

واستدرك بوريس الذي يقوم بأولى زياراته إلى الخارج منذ وصوله إلى “داون ستريت 10” الموقف، حيث لوح للصحفيين ومازحهم.

أما ماكرون، فقد شاهد ما فعله ضيفه الإنجليزي وهو يبتسم.

جونسون يضع قدمه على طاولة بمواجهة ماكرون في قصر الإليزيه

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من عدم توافر وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كليا، قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر.

وقال قصر الإليزيه، في وقت لاحق، إن المحادثات كانت “بنّاءة وشاملة”.

المصدر: وكالات