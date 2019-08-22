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August 22 2019 - 20:56

استطلاع: العمليات في الضفة الغربية مستمرة وستزداد

منذ 2 ساعة 22 August، 2019
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أفاد استطلاع للرأي أجراه “مركز عكا للدراسات الإسرائيلية” استمرار العمليات البطولية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من بينها عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار.

وقال الاستطلاع إن “ما نسبته 73% من المشاركين قالوا إن العمليات في الضفة الغربية ستتواصل وستزداد في الفترة المقبلة”، وتابع “27% اعتبروا أن العمليات الحالية في الضفة ما هي إلا فترة مؤقتة وتنتهي”.

وقد تصاعدت وتيرت العمليات البطولية في مناطق الضفة الغربية والقدس، رغم التشديد الامني الذي تفرضه سلطات العدو الاسرائيلي، ناهيك عن حملات الاعتقالات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

المصدر: موقع عكا للشؤون الاسرائيلية

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