بعد الهند.. واتساب تسعى لتشغيل خدمة الدفع في دولة مسلمة

تجري واتساب المملوكة لشركة فيسبوك محادثات مع العديد من شركات الدفع الرقمية الإندونيسية لتقديم خدمة دفع وإرسال الأموال الخاصة بها، في محاولة للاستفادة من قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في البلاد، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقد تصبح إندونيسيا البلد الثاني عالميا الذي يحصل على مثل هذه الخدمة من واتساب، حيث تنتظر خدمة الدفع الفوري موافقة الجهات التنظيمية في الهند، أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، والتي تأخرت بسبب قواعد تخزين البيانات المحلية.

وعلى عكس ما حدث في الهند -حيث تخطط واتساب لتقديم خدمة الدفع الرقمية المباشرة- فإن الخدمة ستعمل ببساطة كمنصة في إندونيسيا تدعم المدفوعات عبر وكلاء محليين بسبب قوانين الترخيص الصارمة.

وبحسب رويترز، فإن النموذج الإندونيسي يمكن أن يصبح نموذجا لتطبيق واتساب في الأسواق الناشئة الأخرى للالتفاف على القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين ينشئون محافظهم الرقمية الخاصة بهم.

وتعد إندونيسيا، التي يسكنها 260 مليون شخص وتعد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، واحدة من أفضل خمس أسواق على مستوى العالم لواتساب، مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، لكن البلد لديه واحد من أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية تشددا في المنطقة.

وتجري واتساب محادثات مع العديد من شركات الدفع الرقمي، بما في ذلك شركة خدمات النقل غو جيك وشركة خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول دانا، المدعومة من شركة فايننشال الصينية وشركة أوفو الناشئة المملوكة لشركة ليبو غروب الإندونيسية.

وتأتي خطة دخول سوق إندونيسيا بعد أن أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في وقت سابق من هذا العام أنه سيجري طرح خدمة الدفع الإلكتروني من واتساب ضمن بعض البلدان.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لرويترز “إننا نتطلع لجلب المدفوعات الرقمية إلى مزيد من الدول، وتجري واتساب محادثات مع شركاء ماليين في إندونيسيا حول المدفوعات، لكن المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة وليس لدينا أي شيء لمشاركته الآن”.

وكان من المقرر أن تبدأ الخدمة في نهاية عام 2019، لكن من المتوقع تأجيلها لأشهر، لأن واتساب لا تريد إطلاقها في إندونيسيا قبل الهند.

المصدر: رويترز