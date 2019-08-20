عث الطعام قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي ‫من تناول الأغذية المحتوية على عث الطعام، حيث قد يؤدي إلى مشاكل ‫صحية خطيرة مثل الحساسية وأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. لذا ‫يجب التخلص من الأغذية المصابة بالعث على الفور.

‫وأضافت سابرسكي أن الفخاخ اللاصقة ليست كافية لمحاربة هذه الحشرة التي ‫قد ترد للمنزل مع مشتريات كالأرز والدقيق والتوابل.

لذا يجب تنظيف جميع ‫الخزانات جيدا بواسطة الخل، وكذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها ‫مثل الشقوق، بواسطة الهواء الساخن لمجفف الشعر، من أجل قتل اليرقات ‫والبيض الموجود.

‫ومن الأفضل الابتعاد عن المكافحة الكيميائية بواسطة المبيدات الحشرية، ‫واللجوء بدلا منها إلى المواد الطاردة غير الكيميائية التي تعتمد ‫على الروائح والزيوت العطرية مثل اللافندر وخشب الأرز والنعناع والقرنفل ‫لطرد العث.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء