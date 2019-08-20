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August 20 2019 - 01:43

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

منذ 56 mins 20 August، 2019
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أخبار دولية - جنوب السودان

ذكر متحدث حكومي في جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن الرئيس سلفا كير أقال وزير الخارجية، نيال دينق نيال، وعين وزيرة النوع السابقة، أوت دينق أشويل، بدلا منه في إطار تعديل وزاري مصغر.

ويعد دينق، الذي تولى المنصب قبل عامين، منذ فترة طويلة ذراع كير اليمنى. ولم يتضح بعد سبب إقالة وزير الخارجية.

كما عين كير وزيرين آخرين، للحياة البرية وللطرق والجسور.

وجاء في البيان الذي أُعلن في الإذاعة الرسمية أن الرئيس عزل أيضا حاكمي ولايتي تويك وأكوبو.

وقال أتيني ويك أتيني، المتحدث الرئاسي، في تصريح لوكالة “رويترز”: “يمكنني التأكيد على أن الرئيس قام ببعض التغييرات في الحكومة هذا المساء”.

المصدر: وكالة رويترز

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