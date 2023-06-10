مقتل 20 في اشتباكات بمخيم للنازحين بدولة جنوب السودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في قتال نشب في مخيم للنازحين في دولة جنوب السودان. وقال لوك سعد الله وزير الإعلام في ولاية أعالي النيل إن التوترات بدأت تتصاعد الأسبوع الماضي بعد مشادة بين نساء من جماعات مختلفة عند نقطة للتزود بالمياه في المخيم في ملكال عاصمة الولاية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي تدير المخيم إن اشتباكات اندلعت بعد مقتل رجل طعنا يوم الخميس. وقالت أطباء بلا حدود “أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 20 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 50 آخرين”.

وافتتح المخيم الذي يستضيف 50 ألف شخص على الأقل مع قدوم أول مجموعة من الناس في بداية الحرب الأهلية عام 2013. وقال سعد الله إن الأعداد زادت بعد فرار نحو ثلاثة آلاف شخص من القتال في السودان المجاور إلى المخيم في الأسابيع الماضية.

وأدى اتفاق السلام عام 2018 الذي وقعته الأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية إلى انحسار العنف إلى حد كبير في جنوب السودان في السنوات القليلة الماضية. لكن تتكرر اشتباكات محدودة بين الطوائف المتنافسة. وما زال العنف منتشرا في مناطق بها نزاعات على حقوق الرعي والمياه والأراضي الزراعية وغيرها من الموارد.

وفي ديسمبر كانون الأول، قتل 166 شخصا، معظمهم من المدنيين، ونزح أكثر من 20 ألفا آخرين في المنطقة، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأودى قتال في مخيم ملكال عام 2016 بحياة 18 شخصا على الأقل، من بينهم اثنان من منظمة أطباء بلا حدود. وقال مسؤولون إن الهدوء عاد إلى المخيم يوم الجمعة لكن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عززت الأمن هناك.

المصدر: مواقع