“حزب الله وأمل” في البقاع: كل الدعم للمقاومة بمسيرتها لتحرير كامل الأرض وصون لبنان وسيادته

عقدت قيادتا “حزب الله وحركة أمل” لقاء دوريا في مكتب إقليم الحركة في بعلبك، حيث جرى البحث في مختلف الشؤون السياسية والإنمائية.

وبارك المجتمعون في بيان مشترك “للمجاهدين مجدهم الذي صنعوه في تموز وآب العام 2006 بالإنتصار الإلهي العظيم على العدو الإسرائيلي الغاشم”، وأكدوا “دعمهم المطلق للمقاومة في مسيرتها الميمونة لتحرير كامل الأرض والمقدسات ولصون لبنان وسيادته من الإعتداءات الإسرائيلية الدائمة والمستمرة وعلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، ودعوا “جماهير البقاع الوفي للمشاركة في مهرجان التحرير الثاني الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد الواقع فيه 25 آب الحالي في ساحة الحسينية في بلدة العين البقاعية”.

كما دعا المجتمعون “كل أنصار الإمام القائد الحاضر الغائب السيد موسى الصدر ومحبيه الى حضور الإحتفال الذي تقيمه حركة أمل في ساحة عاشوراء في مدينة النبطية يوم 31 آب الجاري”، وجددوا “العهد والولاء للإمام الصدر بإلتزام خطه ونهجه بحفظ المقاومة صونا للأرض والعرض وبالعمل الجاد كي لا يبقى محروم واحد عبر السعي الحثيث والدؤوب لخدمة أهلنا ومجتمعنا”.

وفي ذكرى حلول شهر محرم الحرام دعا المجتمعون المؤمنين وكل الشرفاء والأحرار للمشاركة الكثيفة في المراسم العاشورائية والمجالس الحسينية وفاءً لأبي الأحرار عليه السلام وتجديداً للعقد والبيعة، مؤكدين على كل مظاهر التكامل والألفة والوحدة بين الطرفين تجسيداً لوصايا سيد الشهداء وإلتزاماً بقرار القيادتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام