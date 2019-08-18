مناطق سيطرة المسلحين بريف ادلب الجنوبي تشهد حالة من التخبط والانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 14:04

مناطق سيطرة المسلحين بريف ادلب الجنوبي تشهد حالة من التخبط والانهيار

منذ 2 ساعة 18 August، 2019
الجيش السوري
سورية - عربي وإقليمي

يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف ادلب الجنوبي وأحكم سيطرته على “تل كفر ايدون” الواقع غرب الطريق الدولي ( حلب – دمشق) ب 3 كلم  ، شمال غرب مدينة خان شيخون، بعد معارك مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة. وتشهد مناطق سيطرة المسلحين بريف ادلب الجنوبي حالة من التخبط والانهيار. وأقرت تنسيقيات المسلحين، أنَّ الفصائل المسلحة تشهد حالة من التخبط وتراشق تهم الخيانة في ظل التقدم الكبير للجيش السوري في المنطقة.

هذا وكشف الجيش السوري عن شبكة أنفاق محصنة تربط قرى شمال الهبيط ومزارع غرب خان شيخون ببعضها، كانت تستخدمها جبهة النصرة الإرهابية.

المصدر: الاعلام الحربي

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