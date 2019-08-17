بارزاني ينفي تبنيه الوساطة بين “العمال الكردستاني” وتركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 08:01

بارزاني ينفي تبنيه الوساطة بين “العمال الكردستاني” وتركيا

منذ 1 ساعة 17 August، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

نفى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، تبنيه الوساطة بين حزب العمال الكردستاني وتركيا.

وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لبارزاني في بيان صحفي، إن “الخبر عار عن الصحة تماما، وإن الرئيس بارزاني لم يذكر في حديثه أي شيء من هذا القبيل”.

وأضاف أنه “للأسف، اعتمدت تلك الوسائل على مصدر نكرة غير صحيح مفبركة أخبارا وهمية لا أساس لها من الصحة”، في إشارة إلى وسائل الإعلام التي تناولت خبر الوساطة.

ويأتي نفي مكتب بارزاني بعد انتشار أخبار تفيد بأن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ألمح، أثناء زيارته لبعض القرى المتاخمة للحدود الكردية العراقية مع تركيا، إلى أنه “مستعد لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا من أجل حقن الدماء الكردية وتجنيب منطقة كردستان مزيدا من الصراع”.

المصدر: وكالات

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