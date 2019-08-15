شركة ايرانية تدشن خط جديد لانتاج الادوية والمكملات الغذائية

بحضور وزير الصحة الايراني، دشنت شركة “مبهان دارو” الطبية، خط انتاج جديد للادوية البشرية والمكملات الغذائية .

وأوضحت وزارة الصحة أن خط الانتاج الجديد اقيم على مساحة 5 الاف متر مربع في مدينة “كاوه” الصناعية جنوب غرب طهران، باستثمارات بلغت 21 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال).

ويستهدف خط انتاج شركة شركة “مبهان دارو”، توفير 50 مادة اولية من قائمة احتياجات ايران بهذا الخصوص، حيث إن عملية انتاج هذه العقاقير الجديدة في الاطار التجريبي حاليا وستدخل مرحلة الانتاج المكثف حتى 20 مارس/آذار 2020.

المصدر: وكالة انباء فارس