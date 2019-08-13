مراسم قراءة دعاء عرفة في كربلاء المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 01:52

مراسم قراءة دعاء عرفة في كربلاء المقدسة

منذ 3 ساعة 12 August، 2019
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خبر وصورة

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المصدر: وكالة فارس

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