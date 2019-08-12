بعد انقطاع 6 سنوات جراء الإرهاب… عودة الكهرباء إلى قرية أم باطنة وجوارها بريف القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 14:44

بعد انقطاع 6 سنوات جراء الإرهاب… عودة الكهرباء إلى قرية أم باطنة وجوارها بريف القنيطرة

منذ 19 mins 12 August، 2019
كهرباء القنيطرة
سورية - عربي وإقليمي

أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة السورية، التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأشار مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري في تصريح لـ “سانا”، إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح أنهت أعمال الصيانة والتأهيل لشبكات التوتر المتوسط بطول 7 كم والتوتر المنخفض وتركيب الأعمدة إضافة إلى تركيب مركزي تحويل في أم باطنة وقرية رسم الخوالد استطاعة كل منهما (100 م ف ا).

ولفت المصري إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح تواصل أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.

المصدر: وكالة سانا

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