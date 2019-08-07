الامام الخامنئي: نتوقع من النخب كشف موارد جديدة شبيهة بالنانو

دعا قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي النخب العلمية الى مواصلة مسيرة التقدم وتوسيع نطاق العلم والتقنية في البلاد.

وقال الامام الخامنئي في كلمته خلال استقباله صباح اليوم الاربعاء، 115 شخصا من الفائزين بأنواع الميداليات في مسابقات الاولمبياد العلمي الوطنية والدولية برفقة اعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الاخيرة، ان النخب الوطنية أمامها طريق لا نهاية له من الكفاح والتقدم وبناءا على هذا فلا ينبغي النظر الى الفوز والميدالية بأنها نهاية المطاف لتتوقف عندها طاقات وقدرات النخب.

واعتبر سماحته ان اهم مسؤولية تضطلع بها النخب الوطنية الشابة هي توسيع نطاق حدود العلم والتقنية في البلاد.

وتطرق الى المرتبة المتقدمة التي حققتها البلاد في تقنية النانو، مضيفا، نتوقع حاليا منكم كنخب شابة ومن الاجيال القادمة ان تكتشفوا مئات الموارد الشبيهة بالنانو والظواهر العلمية المجهولة في مجال التقنيات.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق سماحته الى فوز منتخب شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت في البحرين الشهر الماضي، قائلا ، بفضل الله تمكن منتخبنا بالكرة الطائرة للشباب من تحقيق انجاز كبير وفازوا ببطولة العالم، وهذا انجاز بالغ الأهمية وقد أدخل السرور الى قلوب أبناء الشعب وأنا شخصيا فرحت لذلك كما انني فرحت لفرح الشعب ايضا.

المصدر: وكالة فارس