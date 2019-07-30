4 حقائق عن الموز قد تسمع بها للمرة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2019 - 13:08

4 حقائق عن الموز قد تسمع بها للمرة الأولى

منذ 9 mins 30 July، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحتوي جميع أنواع الفاكهة على السكر، ولكن الموز أكثر كثافة في السعرات الحرارية مقارنة بالأنواع الأخرى. فهل عليك أن تتجنبه؟ لا تقلق، إليك الحقيقة:

يحتوي الموز على حوالي 14 غراماً من السكر.

قد تكون سمعت أن السكر في الفاكهة أفضل من السكر الموجود في الحلوى. لكن السكر له نفس التركيبة الجزئية سواء في قطعة كيوي أو “كاب كيك”، الشيء الجيد في الفاكهة هو أن السكر غالباً ما يأتي مع الألياف. إذ يحتوي الموز على حوالي 3.1 غرامات من الألياف.

يقول الخبراء إن الموز غير الناضج أفضل قليلاً من الموز الناضج، ويحتوي الموز الأخضر على ما يسمى بالنشا المقاوم، الذي يساعد في حرق الدهون، كما أنه غني بمستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يحتوي الموز أيضاً على خاصية كيميائية قد تساعد في التحكم في آلام المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ليس هذا فقط، فالموزة الواحدة تحتوي على حوالي 25٪ من الحاجة اليومية لفيتامينB6 .

المصدر: سي ام ان

التعليقات

ذات صلة