الشيخ قبلان: السلطات البحرينية ضربت عرض الحائط بكل المعايير القانونية والانسانية

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في بيان، “اعدام السلطات البحرينية لاثنين من المعارضة البحرينية نحتسبهما في عداد الشهداء المظلومين الذين اسقطهم النظام بفعل تعنته واصراره على ظلم الشعب البحريني المسالم المطالب بحقوقه المشروعة بالطرق السلمية”.

وقال: “ان الشهيدين خضعا إلى محاكمة جائرة، والسلطات البحرينية ضربت عرض الحائط بكل المعايير القانونية والانسانية والحقوقية، بعد أن أوصدت باب الحوار مع المعارضة وألقت برموزها في السجن وأبعدت بعضهم عن وطنهم”.

وتساءل: “أين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، إزاء ما يجري في البحرين من ظلم واضهاد ينافي تعاليمنا الدينية وقيمنا الانسانية ولا يخدم استقرار البحرين ومصلحة شعبه؟”.