الشيخ شريفة: على الحكومة ان تأخذ دورها وتعود الى اجتماعاتها

سأل الامين العام للاوقاف في “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ حسن شريفة “الى متى تبقى المزاجية عند البعض تتحكم فينا؟ وهل هكذا يدار البلد؟”، وتابع “ما ذنب المواطن حتى يتحمل قرارات غير صائبة كما هو حاصل مع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية؟ ألم يقم هؤلاء باجراء امتحانات من خلال مجلس الخدمة المدنية صاحب الصفة التقريرية؟”.

وقال الشيخ شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت “حرام ان يمنع هؤلاء من تسلم وظائفهم، وما يرتكب بحقهم لا ينطبق على المواطنية الحقة، لأن هؤلاء مواطنون يحق لهم ان يتوظفوا ويعملوا بعيدا عن الطائفية البغيضة”، ولفت الى ان “وظائفهم من الفئات التي لا تحتاج الى التوازن الوظيفي الطائفي او الى عدم التوقيع على الموازنة وتأخيرها بحجة بند يتعلق بهؤلاء”.

ودعا الشيخ شريفة “الحكومة لتعود الى اجتماعاتها دون ربط هذه الاجتماعات بأي وضع سياسي او امني او قضائي، لتأخذ دورها وتقرر في الكثير من القضايا العالقة ولتعمل بنشاط يستفيد منه الوطن ومعه المواطن، وكذلك الناجحون في مجلس الخدمة المدنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام