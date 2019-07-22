“الجبهة الديمقراطية”: الفلسطيني في لبنان لاجئ وله خصوصية يجب مراعاتها

حيت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان “الشعب الفلسطيني بجميع فئاته وتياراته السياسية والشعبية على تحركهم السلمي والحضاري في مخيماتهم دفاعا عن لقمة عيشهم”.

كما توجهت الجبهة في بيان لها “بالتحية من جميع القوى اللبنانية الرسمية والسياسية والحزبية والشعبية على مواقفها الداعمة لشعبنا ومطالبه المحقة”، ودعت “جميع القوى اللبنانية الاخرى الى تفهم التحركات الشعبية الفلسطينية ومطالبها التي تتحرك في اطار المعاناة المتراكمة على امتداد اكثر من سبعة عقود”.

واضافت الجبهة “آن الاون لمعالجة هذه المعاناة على قاعدة الحقوق والواجبات واحترام خصوصية الشعب الفلسطيني”، وطالبت “المؤسسات اللبنانية الى نظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية لبنان واعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان”.

واكدت الجبهة ان “الشعب الفلسطيني موجود في لبنان بشكل قسري ومؤقت نتيجة عملية التهجير التي حدثت عام 1948، بفعل عمليات الارهاب والقتل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا”، وتابعت “نحن لاجئين اصحاب قصية وطنية ولنا خصوصية يجب مراعاتها ولا ينبغي المس او العبث بأي من مكوناتها السياسية والقانونية”.

المصدر: بريد الموقع