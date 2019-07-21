معلومات المنار: اللواء ابراهيم التقى غازي العريضي عند الرئيس بري وسيلتقي النائب ارسلان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 21 2019 - 19:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامي: الناقلة كانت تسير باتجاه معاكس لتدخل مضيق هرمز وكان من المحتمل ان تصطدم بسفن أخرى
مدير عام الملاحة في محافظة هرمزكان: التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وإمكانيتنا بالوصول إلى الأدلة الضرورية للقضية
مراد عفيفي بور: أفراد الطاقم على متن الناقلة وبصحة جيدة و18 منهم هم من الهند والـ5 الآخرون من الفيليبين وروسيا ولاتفيا
ايران: وصول وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري في زيارة تستمر 3 أيام
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي يؤكد خلال لقائه وفد حماس استمرار دعم ايران للفلسطينيين ومقاومتهم
العاروري يشكر ايران على دعمها للقضية الفلسطينية ويأمل استمرار التعاون الأخوي معها حتى تحرير القدس وفلسطين
العاروي: هدف ترامب ضمان مصالح الكيان الصهيوني ونحن في مسار واحد مع ايران على طريق مقارعة هذا الكيان والمستكبرين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ الرئيس السوري بشار الاسد بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
بوتين: أنا واثق من أننا سنقضي على قوى الارهاب في سوريا وسنستمر بمساعدتها لحماية السيادة وضمان الأمن وإعادة إعمار البلاد
وزيرا الخارجية السوري والروسي يتبادلان رسائل بالذكرى الـ25 للعلاقات الدبلوماسية ويؤكدان على عمق علاقات البلدين والشعبين
وزيرا خارجية سوريا وروسيا يشيدان بتطور العلاقات خاصة في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم
وزير الموارد المائية السوري: انجاز 216 مشروعا في حلب منذ تحريرها وهناك مشاريع قيد الانشاء بانتظار وصول التجهيزات
وزير الكهرباء السوري: عودة التيار الكهربائي لمدينتي نبّل والزهراء والبدء بأعمال إعادة الكهرباء الى كرم القاطرجي في حلب
وزارة النقل السورية: اعتداء إرهابي يستهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي ادّى لإشتعال النيران فيه واصابات بين طاقمه
سانا: استشهاد سائق سيارة وطفلة واصابة 3 نساء بسقوط قذيفة على سيارة مدنية في منطقة سعسع بالقنيطرة
قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجيش السوري تعيد تأهيل 3 محطات مياه في منطقة البوكمال تغذّي محافظة دير الزور السورية
مدير عام مؤسسة مياه دير الزور: انتاجية المحطات الثلاث نموذجية تقارب 460 متر مكعب في الساعة وتسد حاجة المناطق المحيطة
سلطات العدو الاسرائيلي تفرج عن الأسيرة "صفاء أبو اسنينة" بعد 13 عاما من الإعتقال في سجونه
مصادر يمنية: سقوط قتلى وجرحى من عناصر العدوان باطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعاتهم وآلياتهم بمجازة الشرقية في عسير
وزير المال علي حسن خليل: امكانية الوصول إلى تفاهم بأحداث الجبل قائمة والاتصالات استؤنفت بطريقة يجب أن توصلنا الى حل
لبنان: رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تعليق الإضراب مع بقائه خيارا مفتوحا والسعي للطعن بالموازنة أمام المجلس الدستوري
معلومات المنار: اللواء ابراهيم التقى غازي العريضي عند الرئيس بري وسيلتقي النائب ارسلان
منذ 19 mins
21 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 21-7-2019
معلومات للمنار: اللواء ابراهيم يعمل على بلورة اقتراح حل لقضية #قبرشمون
كرامي: مطمر النفايات في منطقة الفوار هدية مسمومة جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}