“الأمن والتعاون بأوروبا” تدعو السلطات الاوكرانية لاطلاق سراح صحافي

وصف ممثل “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام” أرليم ديزير الجمعة تمديد اعتقال مدير موقع “ريا نوفوستي – أوكرانيا” كيريل فيشينسكي، بالقرار الفظيع، ودعا “السلطات الأوكرانية إلى إطلاق سراحه”.

وقال ديزير إن “تمديد احتجاز الصحفي كيريل فيشينسكي، لمدة شهرين آخرين في أوكرانيا قبل المحاكمة، أمر فظيع”، وتابع “أكرر دعوتي للسلطات الأوكرانية لإطلاق سراحه وسأبذل كل جهد من أجل هذا”.

هذا وقررت محكمة بادولسكي بكييف اليوم، تمديد أحتجاز كيريل فيشينسكي، لمدة 60 يوما، حتى 19 أيلول/سبتمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك