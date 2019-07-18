اليونان تستنجد بالولايات المتحدة لمواجهة “العداء التركي”

طلبت اليونان دعما من الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفته بـ “العداء التركي” وتصرفات أنقرة في شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في أعقاب لقائه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، إنه طلب من الولايات المتحدة “اتخاذ موقف واضح وتقديم دعم لليونان في ما يتعلق بالعداء التركي”.

وأضاف الوزير اليوناني أنه طلب من الجانب الأمريكي أيضا أن يكون على خط اتصال مع أثينا، في حال ظهرت هناك أي مشاكل في العلاقات مع تركيا.

وأشار ديندياس إلى أنه بحث مع بومبيو كذلك سبل “تعميق الحوار الاستراتيجي” بين البلدين، ودعاه لحضور المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، مضيفا أن “العداء التركي” إزاء سيادة قبرص وحقوقها وحقوق اليونان في المنطقة لا يزال الموضوع الأكثر أهمية.

وأثارت أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ردود فعل شديدة من اليونان والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين واشنطن وأنقرة بسبب شراء الأخيرة لأنظمة “إس-400” الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: وكالات