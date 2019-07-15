الخارجية الصينية: نشعر بقلق بالغ إزاء توتر الأوضاع المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، جين شوانغ، اليوم الإثنين، اليوم الإثنين، أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتوتر حول خطة العمل الشاملة المشتركة، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وبذل جهود منسقة لتنفيذ الصفقة، وأن لا تعيق الولايات المتحدة هذا الأمر. وقال شوانغ في مؤتمر صحفي “في الآونة الأخيرة، تستمر التوترات حول المشكلة النووية الإيرانية، ويبذل الثلاثي الأوروبي والأطراف الأخرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جهودًا دبلوماسية نشطة لدفع المفاوضات. وتشعر الصين بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي، ونحافظ على اتصالات وثيقة مع الأطراف الأخرى لتخفيف التوترات. نعتقد أن التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو الطريق الفعال الوحيد لحل المشكلة النووية الإيرانية وتقليل التوتر الحالي”.

وأكد شوانغ أنه في الوضع الحالي، يتعين على جميع الأطراف أن تبقى هادئة وملتزمة بضبط النفس لمحاولة حل المشكلة في إطار الشروط المنصوص عليها الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، منوهاً: “يجب أن أشير إلى أن السبب الرئيسي للوضع الذي نعيشه هو الضغط الأميركي المفرط. نأمل بأن تتخلى واشنطن عن الأفعال الخاطئة، وأن تحترم الحقوق المشروعة

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية