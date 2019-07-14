قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في المتن

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملف مكافحة تجارة المخدرات وترويجها، على مختلف الأراضي اللبنانية، بهدف حماية المجتمع اللبناني من آثار هذه الآفة المدمرة، ومنع انتشارها بين جيل الشباب.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أحد المروجين الناشطين في قضاء المتن، ويدعى: ف. ط. (مواليد العام 1985، لبناني)، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات.

بتاريخ 9/7/2019، ومن خلال عمليات رصد ومتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الزلقا – بالجرم المشهود- أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجته آلية نوع “أكاد” لون أسود. بتفتيشه، ضبط في حوزته كمية من المخدرات، من أنواع مختلفة، كالآتي:

-240/ حبة مخدرة نوع “ترامادول”.

-5/ مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين، زنة المظروف الواحد /2.20/ غ.

-65/ مظروفا بداخلها مادة الكوكايين، زنة المظروف الواحد /1.15/غ.

-34/ مظروفا تحتوي مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد /1.2/ غ.

-15/ قطعة من حشيشة الكيف زنتها الإجمالية /910/غ.

-3/ مظاريف كوكايين، زنة المظروف الواحد /1.7/غ.

-61/ مظروفا في داخلها مخدرات مجهولة النوع زنة المظروف الواحد /0.6/غ.

-18/ مظروفا من الكوكايين زنة المظروف الواحد /1.1/غ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات في مناطق: الزلقا، جل الديب، ونهر الموت، لصالح تاجر معروف باسم “الحاج”، مقابل تقاضيه مبلغ /200/ ألف ليرة لبنانية يوميا. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام