إنقاذ 141 مهاجرا في البحر بين المغرب واسبانيا

تمت نجدة 141 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الافريقية في البحر السبت كانوا على عدة مراكب بين المغرب واسبانيا. بحسب ما أفادت البحرية الاسبانية. وقال متحدث باسم البحرية أنه تمت نجدة 86 شخصا بينهم 14 امرأة وثلاثة اطفال كانوا في مركبين في بحر البوران (البحران بالعربية).

وكان احد المركبين بدأ يجنح وبات بعض ركابه في البحر. لكن تم في نهاية المطاف إنقاذ جميع من فيه. وبدأ هؤلاء بالوصول مع بداية المساء الى ميناء مدينة المرية بالاندلس (جنوب شرق)، بحسب المصدر ذاته. والى الغرب عند منطقة مضيق جبل طارق، انقذت فرق النجدة ثلاثة رجال كانوا في قارب (كياك) و52 كانوا في زورق بينهم 14 امراة، وهم في طريقهم الى الخيتراس (الجزيرة الخضراء) جنوب اسبانيا.

ووصل نحو 11 ألف مهاجر الى اسبانيا بحرا منذ بداية 2019 ولقي 203 حتفهم خلال محاولة العبور الى اوروبا، بحسب آخر احصاء لمنظمة الهجرة الدولية في العاشر من تموز/يوليو.

وفي الاجمال لقي 682 شخصا حتفهم او فقدوا منذ بداية العام في البحر الابيض المتوسط في حين بلغ إجمالي من وصلوا نحو 31600 مهاجر، بحسب المنظمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية