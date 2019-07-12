وزير الصحة اللبناني يواصل زيارته للعراق في سياق التعاون الطبي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 17:44

وزير الصحة اللبناني يواصل زيارته للعراق في سياق التعاون الطبي

منذ 13 mins 12 July، 2019
الوزير جميل جبق
لبنان

يواصل وزير الصحة جميل جبق زيارته الى العراق والتي تأتي في سياق جهوده التطويرية لتعزيز القطاع الصحي في لبنان وفتح أبواب التعاون في الخارج لاسيَّما على صعيد الاستشفاء وتسويق الدواء اللبناني .

وفي هذا الإطار، التقى الوزير جبق نظيره العراقي علاء العلوان في بغداد بغية التوقيع على بروتوكول تعاون بين لبنان والعراق، يسهل عملية إرسال المرضى العراقيين إلى لبنان للإستشفاء.

وكان جبق استهل زيارته الى العراق بزيارة النجف الاشرف حيث  التقى محافظ النجف لؤي الياسري وتم بحث التعاون المشترك لاسيما بشأن الادوية وتطوير الملاكات الصحية ومستشفيات المحافظة.

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