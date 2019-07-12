وزير الصحة اللبناني يواصل زيارته للعراق في سياق التعاون الطبي

يواصل وزير الصحة جميل جبق زيارته الى العراق والتي تأتي في سياق جهوده التطويرية لتعزيز القطاع الصحي في لبنان وفتح أبواب التعاون في الخارج لاسيَّما على صعيد الاستشفاء وتسويق الدواء اللبناني .

وفي هذا الإطار، التقى الوزير جبق نظيره العراقي علاء العلوان في بغداد بغية التوقيع على بروتوكول تعاون بين لبنان والعراق، يسهل عملية إرسال المرضى العراقيين إلى لبنان للإستشفاء.

وكان جبق استهل زيارته الى العراق بزيارة النجف الاشرف حيث التقى محافظ النجف لؤي الياسري وتم بحث التعاون المشترك لاسيما بشأن الادوية وتطوير الملاكات الصحية ومستشفيات المحافظة.