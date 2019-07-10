الجيش اللبناني: توقيف 2336 شخصا من جنسيات متنوعة بجرائم مختلفة خلال حزيران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 19:26

الجيش اللبناني: توقيف 2336 شخصا من جنسيات متنوعة بجرائم مختلفة خلال حزيران

منذ 13 mins 10 July، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران المنصرم، تم توقيف 2336 شخصا من جنسيات متنوعة، لتورطهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع عدد 79، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة عدد 3181 طلقة، وآليات ودراجات نارية ومراكب صيد عدد 222، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان والتنباك المهرب وعدد من أجهزة الاتصالات.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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