المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة 30 شخصا بخطف عناصر أمن داخل سجن روميه

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 1 تشرين الأول المقبل، محاكمة 29 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودي واحد، متهمين بإقدامهم في سجن روميه على خطف عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي، واحتجازهم وحجز حريتهم الشخصية وتعريض حياتهم للخطر ومعاملتهم بالشدة والعنف، وتحقيرهم والقدح والذم بهم وبمؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ينتمون اليها، وتخريب غرف المواجهات داخل السجن.

وجاء تأجيل المحكمة بعد تعذر سوق عدد من الموقوفين الى مقر المحكمة العسكرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام