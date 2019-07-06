مراهق يستخدم حيلة “ذكية” للسطو على متجر

يبدو أن مراهقاً في ألمانيا قد تأثر كثيرا ببعض مشاهد السرقة، التي تعرض في بعض الأفلام السينمائية. المراهق (17 عاماً) لم يتردد لحظة واحدة في استخدام حيلة “ذكية” ساعدته في الوصول إلى مبتغاه، لكنها أوقعته في قبضة الشرطة.

قد أورد موقع “تاغس 24” أن العاملين في متجر بمدينة هامبورغ الألمانية، عاشوا ليلة رعب حقيقة عقب اقتحام مراهق ملثم المتجر وتهديده بتفجير المكان في حال لم يحصل على مبتغاه.

وتابع نفس الموقع الألماني أن المراهق، ادعى أنه يحمل قنبلة في حقيبة ظهره وطلب من العاملات في المتجر تسليمه النقود. وأردف أن المراهق حصل بالفعل على مبلغ متوسط من المال، ولاذ بالفرار.

وأوضح موقع “دي فيلت” أن الشرطة، أطلقت عملية بحث موسعة من أجل إلقاء القبض على الفاعل، وهو ما تمكنت منه بعد ساعات من البحث. وأردف أن الشرطة اكتشفت أثناء اعتقالها للمراهق أنه كان يحمل فقط قنبلة مزيفة.

وأفاد نفس المصدر أن الشرطة، اكتشفت أيضاً بعض الأوراق النقدية لدى المراهق غير معروفة المصدر، حيث تحقق الشرطة الآن إن كان نفس الشخص قد تورط سابقاً في عمليات سطو مشابهة.

المصدر: dw.com