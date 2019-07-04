الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.

سبيكة ذهب في صورة من أرشيف رويترز

وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1414.07 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1416.9 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن هناك إقبالا أكبر على الأصول المرتفعة المخاطر، مضيفا أن الذهب يشهد تصحيحا فنيا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية.

والذهب على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع السابع، مدفوعا في الأساس بمخاوف النمو العالمي وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.

وتسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو تموز في الضغط على الدولار، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية مقتدية بالمكاسب القوية التي حققتها وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 834.50 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1561.55 دولار للأوقية. ولامس المعدن أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر عند 1574 دولار أمس الأربعاء.

المصدر: رويترز