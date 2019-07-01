الجيش: 5 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 30/6/2019 عند الساعة 7.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 مترا ولمدة 9 دقائق، وعلى إلقاء قنبلتين صوتيتين في المياه الإقليمية اللبنانية.

وعند الساعة 8.12، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 352 مترا، ولمدة دقيقتين.

كما أقدم زورق حربي آخر تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1/7/2019 الساعة 7.40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 270 مترا، ولمدة 7 دقائق.

وأقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1/7/2019 عند الساعة 5.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 3 دقائق، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وعند الساعة 6.00، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 3 دقائق.

تجري متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام