الكرملين يرحب بأي خطوات من شأنها تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، عن ترحيب الكرملين بأي خطوات للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وفي تعليقه على لقاء الرئيس الأميركي ودونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جيم أون الأخير، قال بيسكوف للصحفيين “الرئيس بوتين والجانب الروسي ككل، يدعوان جميع الأطراف المعنية بالأمر إلى ضبط النفس والخطوات البناءة التي لا تهدف إلى دفع جهة الجهة الأخرى للجدار [للتقوقع على نفسها]، وبوتين يلتزم بهذا الموقف، أما بالنسبة للقاء نفسه، فإنه أمر مرحب به بالتأكيد، وقد قال بوتين نفسه هذا مرارًا، ونحن على استعداد للترحيب بأ ي خطوات وأي لقاءات تؤدي إلى خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتقربنا من إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية”.

هذا والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وعبر ترامب إلى داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية، كما عاد ترامب برفقة الزعيم الكوري الشمالي، وعبرا الحدود إلى داخل كوريا الجنوبية. وجرى لقاء ترامب مع كيم بحضور وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والمالية ستيفين منوتشين، وابنة الرئيس إيفانكا ترامب، وزوجها مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية