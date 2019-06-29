الفيليبين: مقتل ثمانية أشخاص بانفجار في قاعدة عسكرية

قُتل ثمانية أشخاص إثر انفجار وقع الجمعة في قاعدة عسكرية جنوب الفلبين، بحسب ما قال الجيش الفلبيني.

والمشتبه به الرئيسي في هجوم يوم الجمعة في جزيرة جولو هي جماعة أبو سياف التي تعهد الرئيس رودريجو دوتيرتي بالقضاء عليها بعد عقود من أعمال النهب والخطف وهجمات لا حصر لها على أهداف مدنية وعسكرية.

وأعلنت الأجنحة الأصولية في جماعة أبو سياف البيعة لتنظيم “داعش” الذي أعلن يوم الجمعة من خلال وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن الهجوم قائلا إن اثنين من مقاتليه تسللا إلى القاعدة.

ونشر التنظيم صورة لشابين بجوار راية “داعش التكفيري” وهما يرتديان ما بدا أنهما سترتان ناسفتان.

المصدر: وكالات