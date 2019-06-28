جبق: في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءا من 30 بالمئة

قال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق إن “موازنة وزارة الصحة بقيت كما هي، لأنها أُشبعت درسا حتى في أدق النقاط وأصغرها”، وتابع “حافظنا على ما حصلنا عليه بحدود الـ 500 مليون دولار، ولم يكن امامنا مجال لطلب موازنة اكبر بسبب التقشف والاوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وأضاف جبق في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الجمعة “وضعنا تحديا امامنا هو خفض سعر الدواء في الاول من آب، وسنكون على قدر هذا المستوى استناداً الى القانون الذي نعمل على تطبيقه وضمن صلاحياتي”، وأكد “لن يمس هذا الامر باقتصادنا، ونستطيع التأكيد، انّ في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءاً من 30 في المئة، ولن يضطر المواطن للذهاب لا الى سوريا ولا الى تركيا لشراء بسعر ارخص”.

المصدر: جريدة الجمهورية