جبق: في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءا من 30 بالمئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2019 - 09:01

جبق: في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءا من 30 بالمئة

منذ 10 mins 28 June، 2019
الوزير جميل جبق
لبنان

قال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق إن “موازنة وزارة الصحة بقيت كما هي، لأنها أُشبعت درسا حتى في أدق النقاط وأصغرها”، وتابع “حافظنا على ما حصلنا عليه بحدود الـ 500 مليون دولار، ولم يكن امامنا مجال لطلب موازنة اكبر بسبب التقشف والاوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وأضاف جبق في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الجمعة “وضعنا تحديا امامنا هو خفض سعر الدواء في الاول من آب، وسنكون على قدر هذا المستوى استناداً الى القانون الذي نعمل على تطبيقه وضمن صلاحياتي”، وأكد “لن يمس هذا الامر باقتصادنا، ونستطيع التأكيد، انّ في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءاً من 30 في المئة، ولن يضطر المواطن للذهاب لا الى سوريا ولا الى تركيا لشراء بسعر ارخص”.

المصدر: جريدة الجمهورية

التعليقات

ذات صلة