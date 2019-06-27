قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في المنصورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2019 - 09:44

قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في المنصورية

منذ 9 mins 27 June، 2019
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول أحد مروجي المخدرات الملقب بـ “أبو شوارب” عمره حوالي 22 سنة الذي ينشط في محيط محلة المنصورية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، جرى رصده في المحلة المذكورة بتاريخ 24/6/2019، وتمكنت قوة من هذا المكتب من توقيفه، ويدعى: ك.س (مواليد عام 1996، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات للعديد من الاشخاص الذين تتراوح بين الـ 20 و30 سنة، وقد استدعي عدد من زبائنه الذين اعترفوا بالاستحصال على المواد المخدرة منه وتعاطيها.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة