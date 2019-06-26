علماء: تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية في اليونان

قال علماء إن تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية في اليونان ومن بينها الأكروبول أحد أكثر المواقع الأثرية استقبالا للزوار في العالم.

فتلوث الهواء والأمطار الحمضية تؤدي إلى تآكل الرخام كما أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الجفاف أو السيول تسببت في مشكلات هيكلية للجدران والمعابد القديمة.

وهضبة الأكروبول التي أقيم عليها معبد البارثينون هي أكثر المواقع الأثرية اليونانية احتفاظا بهيئتها الأصلية لكن هناك دلائل على أن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على هذا الأثر.

وقالت ماريا فلازاكي من وزارة الثقافة اليونانية لرويترز ”أسوار المدينة (القديمة) بها تآكل أكثر مما كان في السابق“.

المصدر: رويترز