أعلن علماء آثار اكتشاف قلعة تعود إلى القرن الــ 14 مع خندق، وذلك أسفل فندق شهير في مدينة فان الفرنسية.

وتم بناء قلعة “Château de l’Hermine”، على يد يوحنا الرابع الفاتح في ثمانينيات القرن الــ 14، وتقع تحت ساحة فناء فندق “Lagorce” الذي أخذ اسم مالكه.

وفي بيان صحفي، أوضح “المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية”، أنَّ الحفريات أجريت بين ربيع وخريف عام 2023.

وأوضح البيان أنَّ أعمال التنقيب “كشفت شيئاً فشيئاً عن مخطط الطابق الأرضي: المنزل الدوقي، الذي يبلغ طوله 42 متراً وعرضه 17 متراً، ويتمتع بجدران ذات سماكة استثنائية”، ويُشير البيت الدوقي إلى المنزل الذي سكنه الدوق، وهو يوحنّا الرابع.

واكتشف الباحثون أيضاً عدة سلالم، كان أحدها عبارة عن درج محفوظ بشكل رائع، ذي قلب مزخرف و3 درجات، بالإضافة إلى ذلك، عثر المنقبون على عشرات الأشياء المتعلقة بالحياة اليومية للقلعة، بما في ذلك العملات المعدنية وأطباق الطبخ والمجوهرات. كما حافظت رطوبة المنطقة على مكونات خشبية رائعة.

وعثر علماء الآثار على بلاطات جدارية مُغطاة بكتابات وأقفال للأثاث وقطع من الملابس.

وأوضح المعهد أنَّ تجانس المواد المستخدمة لبناء القلعة يظهر إتقان إدارة الموقع طوال سلسلة التشغيل، بدءاً من استخراج الحجر وحتى تنفيذه.

وأضاف أنَّ البناء تم في مرحلة واحدة، مما يدل على أهمية الموارد المالية والبشرية المستخدمة، وتشير البقايا إلى أنَّ يوحنّا الرابع عرف كيف يحيط نفسه بأفضل المهندسين والحرفيين في عصره.

المصدر: نيويورك بوست