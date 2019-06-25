القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على مديرية “بولجراغ”بعد عام من استيلاء طالبان عليها

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية الثلاثاء، استعادة السيطرة على مديرية “بولجراغ” بشمال البلاد ودحر مسلحي طالبان اللذين استولوا عليها لأكثر من عام، إثر عملية خاطفة لقوات النخبة بالجيش الوطني. وأشار بيان وزارة الدفاع الأفغانية إلى أن “القوات الدفاعية والأمنية، تتقدمهم وحدات الكوماندوس، نفذوا عملية خاصة واستطاعوا تحرير مديرية بولجراغ بعد أكثر من عام من سيطرة طالبان عليها”. وكان مسلحو حركة طالبان سيطروا على المديرية في مايو/ أيار من العام المنصرم، بعد معارك عنيفة مع القوات الأمنية والميليشيات المحلية المساندة لها استمرت أياماً عدة.

وأوضحت الوزارة بأن المتمردين كانوا يحتجزون أهالي المنطقة كرهائن، كما عمدوا طيلة فترة سيطرتهم على المنطقة والتي دامت لأكثر من عام على إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية. وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية التزامها بتحرير كافة الأراضي التي تخضع تحت سيطرة من وصفتهم بـ “أعداء التطور ورقي الشعب الأفغاني”. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان منفصل بأن 50 إرهابياً قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح بعمليات عسكرية للجيش الوطني بأنحاء متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة الماضية. ووفقاً للبيان فقد شملت العمليات التي نفذت بإسناد من سلاح الجو ولايات “اورزغان وهلمند وزابول وفارياب وقندهار وبروان وغزني وفراه وكونار وهيرات وبلخ وسريبول وبدخشان وتخار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية