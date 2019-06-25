ماذا يحدث في جسمك عند تناول القهوة يومياً؟

يعد شرب القهوة من العادات الصباحية اليومية التي لا يتخلى عنها كثير من الأشخاص، حيث تتسم بمذاقها المميز، كما أنها تساعد في الشعور باليقظة والتنبه على مدار اليوم.

ولشرب القهوة مجموعة من التأثيرات على الجسم، وذلك في حالة الإنتظام على شربها يومياً:

1-تقليل فرص الإصابة بالأمراض: تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، مما يجعلها من المشروبات المقاومة لبعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وتليف الكبد، وبعض أنواع السرطانات. وحتى تعمل مضادات الأكسدة بشكل أفضل، ينصح بعدم إضافة الكريم والسكر إلى القهوة.

2-تحسين الحالة المزاجية: يرتبط محتوى الكافيين إرتباطاً مباشراً مع المخ، ويزيد الشعور باليقظة والتركيز، وتعزيز الذاكرة، ويساعد في تقليل الشعور بالتوتر والقلق، وبالتالي يضمن تحقيق إنتاجية أفضل في العمل.

ويرجع هذا لمادة الكافيين المنبهة، والتي تحسن الحالة المزاجية ووظائف الدماغ.

3-تعزيز الصحة البدنية: إن الأشخاص الرياضيين المحبين للقهوة هم الأكثر لياقة بدنية، وذلك لأن مادة الكافيين تساعد في تحسين الأداء البدني. وقد يزيد الكافيين من القدرة على ممارسة الرياضة لفترة أطول دون الشعور بتعب وإرهاق، وذلك في حالة تناول فنجان إلى 3 فناجين قهوة يومياً.

4-الأرق واضطرابات النوم: في حالة تناول كمية كبيرة من القهوة يومياً، فسوف تزداد فرص الإصابة بالأرق وصعوبة النوم ليلاً، ويمكن أن يؤثر على النظام اليومي الخاص بك. وحينما لا تحصل على قسط كاف من النوم مساءاً، فسوف تشعر بالتعب والصداع عند الإستيقاظ في الصباح.

وينطبق هذا على الأشخاص الذين يتناولون القهوة في المساء، حيث أن تأثيرها في التنبيه يستمر لعدة ساعات، ولذلك فإن الأفضل عدم تناول القهوة مساءاً، والإكتفاء بتناولها في فترة النهار.

5-ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار: وفقاً لطريقة تحضير القهوة، يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على الجسم، فقد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار بالدم. تحتوي بعض أنواع القهوة على نسبة كبيرة من مادة الكافيستول، والتي تحفز مستويات الكوليسترول الضار، وتتوفر هذه المادة بصورة أكبر في القهوة غير المصفاة، مثل القهوة التركية.

أما أنواع القهوة التي يتم ترشيحها، فتكون أقل ضرراً، لأنه يتم فصلها عن تلك المادة المسببة لرفع الكوليسترول.

6-ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن تسبب القهوة إرتفاع في ضغط الدم، وعادةً ما يكون هذا الإرتفاع قصير ومؤقت، ولا يؤثر على الصحة على المدى البعيد. ويكون هذا التأثير في حالة الإكثار من شربها على مدار اليوم، حيث أن القهوة تساعد في تنشيط الغدة الكظرية، وبالتالي يزداد إنتاج هرمون الأدرينالين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

نصائح شرب القهوة يومياً

وللحصول على التأثيرات الإيجابية دون حدوث ضرر بالجسم من شرب القهوة، يجب اتباع النصائح التالية:

-شرب القهوة في فترة النهار: والتوقف عن شرب القهوة قبل الساعة السادسة مساءاً.

-عدم شرب أكثر من ثلاثة فناجين قهوة يومياً: حتى لا تتسبب في ارتفاع الضغط والكوليسترول.

-إختيار القهوة المصفاة: لأن القهوة غير المصفاة تحتوي على مواد تضر بالجسم. ويمكن إستخدام ورق ترشيح القهوة لتصفيتها بنفسك للتخلص من هذه المواد التي تسبب إرتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

-تناول القهوة بدون إضافات: يفضل أن تخلو القهوة من السكر والكريمة، حيث أن هذه الإضافات تسبب ضرراً شديداً على الصحة، وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

-إضافة القرفة إلى القهوة: ربما لا يعجبك مذاقها، ولكن فوائدها ستشجعك على تجربتها، حيث أن القرفة تساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

ويمكن أيضاً إضافة القرنفل إلى القهوة لإعطاءها نكهة مميزة، كما أن للقرنفل خصائص مضادة للإلتهابات والجراثيم.

المصدر: ويب طب