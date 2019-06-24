“حركة الامة والجهاد”: “مؤتمر المنامة” تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية

التقى الامين العام لـ”حركة الأمة” الشيخ عبد الله جبري الاثنين ممثل حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا، وجرى البحث في الاوضاع العامة.

وبحسب بيان مشترك صدر بعد اللقاء فقد ندد الطرفان “بمؤتمر المنامة الذي هو تمهيد من محور التحالف الأميركي ـ الصهيوني، لتصفية القضية الفلسطينية، من أجل إمرار أكذوبة (صفقة القرن) التي يروج لها صهر الرئيس الأميركي كوشنير”.

وقال البيان إن “هذه الصفقة تهدف إلى تطويع المنطقة العربية، ودمج الكيان العنصري الصهيوني فيها وجعله قوة إقليمية كبرى تتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويديره وفق مصالحه، ومصالح الإمبراطورية الأميركية”.

وشدد البيان على أن “مؤتمر البحرين فشل قبل بدء أعماله، وبخاصة بعد ما اتضحت أهدافه، ويتجلى ذلك الفشل بالضغوط الكبرى التي تمارسها واشنطن على الكثير من الأنظمة للمشاركة في المؤتمر المشبوه، بعد ما بدا واضحا رفض الجماهير العربية لهذا المؤتمر الخياني”.

ودعا الطرفان إلى “وحدة كل قوى المقاومة والممانعة، وكل قوى الحرية والديمقراطية الحقيقية، إلى مواجهة مؤامرة العصر الأميركية ـ الصهيونية الرجعية، وإحباطها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام