ایران تدين الحادث الارهابي في غرب بغداد

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية الحادث الارهابي الذي استهدف حسينية تقع غرب العاصمة العراقية بغداد.

وندد عباس موسوي اليوم السبت بشدة بهذا التفجير الارهابي الذي وقع امس الجمعة وادى الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين العراقيين معربا عن مواساته لحكومة وشعب العراق وذوي الضحايا والمصابين.

واعلنت وسائل اعلام عراقية عن تفجيرين انتحاريين استهدفا امس الجمعة حسينية الامام المنتظر (عج) في شارع المصرف في حي البلديات الواقع شرق بغداد.

فيما قال احد كبار ضباط الشرطة العراقية ان انتحاريا فجر نفسه امس الجمعة بين المصلين بحزام ناسف.

المصدر: وكالة ارنا